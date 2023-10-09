Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi. Erdoğan ödemelerin kasım ayında başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi paylaştı. Erdoğan kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilere bir seferliğe mahsus 5'er bin lira ödeneceğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan hem emekli olup hem çalışanların ise kapsama dışında olacağını belirtti.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık.

Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.