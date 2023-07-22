SON DAKİKA HABERİ: Emrecan Uzunhan, trafik kazası geçirdi, saldırıya uğradı!
Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafik kazası sonrası saldırıya uğradı. Polisin gelmesinden önce kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan genç futbolcunun uyluk kaslarından yaralandığı ve ameliyat olmasının gerektiği öğrenildi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Emrecan Uuznhan'dan kötü haber geldi. Akşam saatlerinde bir trafik kazası geçiren genç futbolcu, kazanın ardından kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.
Kazanın ardından emniyet görevlilerine başvurulurken polislerin gelmesinden önce saldırıya uğrayan Emrecan Uzunhan'ın uyluk kaslarından sakatlandığı ve ameliyat olmasının gerektiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisinin birkaç ay sürebileceği ve süre zarfında sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.
Geçen sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan için Beşiktaş 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.