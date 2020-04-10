Eskişehirspor'a puan silme cezası geldi! Eskişehirspor, eski kalecisi Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve kulübe -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı getirildiğini duyurdu. Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Bu sebeple kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız"