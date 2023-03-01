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Son dakika haberi - Fenerbahçe Kulübü'nden deplasman tribünü yasağına tepki

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kayseri il Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine bir açıklama daha yayınladı: Bu karar Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna yapılmış bir ayıptır. Fenerbahçe’yi sürekli ötekileştiren, hedef haline getiren şuursuz kararlarınızdan ve hamlelerinizden vazgeçin

Son dakika haberi - Fenerbahçe Kulübü'nden deplasman tribünü yasağına tepki
HABERTURK.COM


Fenerbahçe Kulübü, Kayseri il Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararına tepki gösterdi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle Sarı-lacivertlilerin müsabaka tribününe girmemesi yönünde karar aldı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden, "Bu karar Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna yapılmış bir ayıptır" başlığıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"BU KARAR FENERBAHÇE’YE DEĞİL TÜRK FUTBOLUNA YAPILMIŞ BİR AYIPTIR"

4 Mart 2023 tarihinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu, ev sahibi takımın talebine istinaden keyfi bir deplasman yasağı kararı almıştır.

Bu kararla birlikte yıllardır sistematik bir şekilde süregelen ve her ne hikmetse mütemadiyen Fenerbahçe üzerinden gerçekleşen garip olaylar, hukuksuzluklar zincirine yeni bir halka eklenmiştir.

Bu karar;

● Makul bir sebebi olmayan
● Tek taraflı
● Akıl ve mantıktan uzak
● Adaletten yoksun
● Sportif vicdanları yaralayan
● Rekabetin eşitlik ilkesine aykırı
● Sporun birleştirici ruhuna aykırı ve ötekileştiren

Her hali ve yönüyle sorgulanması gereken bir karardır.

Yukatel Kayserispor, 28 Şubat 2023 tarihinde saat 18.09’da yaptığı açıklamada kendilerine ulaşan ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlardan bahsederek İl Spor Güvenlik Kurulu’na başvuruda bulunduğunu ifade etmiştir.


Bu başvuru sonucunda İl Spor Güvenlik Kurulu tek taraflı aldığı kararla taraftarlarımıza deplasman yasağı uygulayacağını açıklamıştır.

Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe taraftarını potansiyel suçlu muamelesine maruz bıraktığı bu istihbarati bilgileri kimlerden ve nasıl edinmiştir?

Yukatel Kayserispor’un devletimiz istihbarat birimlerinden bağımsız hareket ettiği başka bir yapı mı vardır?

Yukatel Kayserispor’un tamamıyla içi boş iddialara yönelik bir başvurusu sonucunda İl Spor Güvenlik Kurulu’nun deplasman yasağı uygulaması “ilgili kuruma ‘aldırılan’ bir karar mıdır?” ve “son günlerde gerilen toplumumuzu bilerek ve isteyerek daha da germek adına atılmış bir adım mıdır?” sorularını akla getirmektedir.

Bu karar, birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmak adına çaba sarf ettiğimiz bu günlerde kurum ve toplulukları ayrıştırmaya daha fazla sebebiyet verecektir.

Bu kararın alınmasına giden yolda atılan adımlar sadece Kulübümüze değil Türk futbolu adına yapılmış bir tahribattır.

Yaşanan paradoks şudur ki; taraftarlarımız takımımızın AEK Larnaca ile oynadığı maçta Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yerini almış, hem ülkemizi hem takımımızı temsil etmiş, formamızı ve bayrağımızı dalgalandırmış, hiçbir sorun yaşamadan ülkemize dönmüştür.

Bugün ise Fenerbahçe taraftarı sebepsiz ve kabul edilemez bir şekilde kendi ülkesinde deplasman yasağına tabi tutulmaya çalışılmaktadır.

Fenerbahçe taraftarına potansiyel suçlu muamelesi yapmak kimsenin haddi ve hakkı değildir.

Yukatel Kayserispor taraftarları Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında evimizde oynadığımız karşılaşmada stadımıza gelmişken bu karar hiçbir şekilde adalete ve rekabetin eşitlik ilkesine sığmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha bu büyük yanlıştan geri adım atılmasını istiyor, “her şeye rağmen” hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili Kayseri Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma başvurusu yaptığımızı ve yetkili tüm mercileri göreve çağırdığımızı duyuruyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe’yi sürekli ötekileştiren, hedef haline getiren şuursuz kararlarınızdan ve hamlelerinizden vazgeçin!

NE OLDU?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; sarı-lacivertli taraftarların güvenlik gerekçesiyle tribüne girmemesi kararlaştırıldı.

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