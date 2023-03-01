Son dakika haberi - Fenerbahçe Kulübü'nden deplasman tribünü yasağına tepki

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Fenerbahçe Kulübü, Kayseri il Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararına tepki gösterdi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle Sarı-lacivertlilerin müsabaka tribününe girmemesi yönünde karar aldı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden, "Bu karar Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna yapılmış bir ayıptır" başlığıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"BU KARAR FENERBAHÇE’YE DEĞİL TÜRK FUTBOLUNA YAPILMIŞ BİR AYIPTIR"

4 Mart 2023 tarihinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu, ev sahibi takımın talebine istinaden keyfi bir deplasman yasağı kararı almıştır.



Bu kararla birlikte yıllardır sistematik bir şekilde süregelen ve her ne hikmetse mütemadiyen Fenerbahçe üzerinden gerçekleşen garip olaylar, hukuksuzluklar zincirine yeni bir halka eklenmiştir.



Bu karar;



● Makul bir sebebi olmayan

● Tek taraflı

● Akıl ve mantıktan uzak

● Adaletten yoksun

● Sportif vicdanları yaralayan

● Rekabetin eşitlik ilkesine aykırı

● Sporun birleştirici ruhuna aykırı ve ötekileştiren



Her hali ve yönüyle sorgulanması gereken bir karardır.



Yukatel Kayserispor, 28 Şubat 2023 tarihinde saat 18.09’da yaptığı açıklamada kendilerine ulaşan ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlardan bahsederek İl Spor Güvenlik Kurulu’na başvuruda bulunduğunu ifade etmiştir.

NE OLDU?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; sarı-lacivertli taraftarların güvenlik gerekçesiyle tribüne girmemesi kararlaştırıldı.