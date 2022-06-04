Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübünün 2021 olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilecik'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon lira olduğunu söyledi.

Vodina, toplam borcun ise 6 milyar 190 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Mehmet Vodina, 2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.