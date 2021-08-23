TÜRKİYE: 3 - FİNLANDİYA: 0
SALON: BT Arena
HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)
TÜRKİYE: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)
FİNLANDİYA: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Krista Bjerregard, Alanko (Laaksonen, Penttila, Kylmaaho, Kokkonen, Heikkiniem, Öhman, Rosa Bjerregard, Penttila)
SETLER: 25-19, 25-12, 25-15
SÜRE: 72 dakika (24, 21, 27)
— Türkiye Voleybol Fed (@TVForgtr) August 23, 2021
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.
Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.
Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda salı günü (yarın) 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
- Giovanni Guidetti: Bugün saha içindeki atmosferden dolayı çok mutluyum. Bu benim için çok önemli bir şey, takım her sayı için mücadele etti.
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