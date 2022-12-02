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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Galata Köprüsü'nde kaza! İETT otobüsü parmaklıklara çarptı! 3 yaralı
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Son dakika haberi Galata Köprüsü'nde kaza! İETT otobüsü parmaklıklara çarptı

İstanbul'da İETT otobüsü Galata Köprüsü'nde demir parmaklıklara çarptı. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Galata Köprüsü'nde kaza! İETT otobüsü parmaklıklara çarptı! 3 yaralı
İETT otobüsü parmaklıklara çarptı! 3 yaralı
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İHA

Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.

Kaza Galata Köprüsü Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.

İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı. Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

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