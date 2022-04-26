IKBY: PKK'nın tehlikeli planı etkisiz hale getirildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

IKBY Güvenlik Konseyi, resmi Facebook sayfasından paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ne karşı tehlikeli bir planını etkisiz hale getirdi, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddeyi ele geçirdi." ifadesine yer verildi.

Operasyonda bir ton patlayıcı, 10 adet tanksavar füzesi, 23 muharebe tipi insansız hava aracı motoru, 1200 gaz maskesi ve 375 AK-47 şarjörünün Duhok kentinde ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Zanlı Younis Ahmed Kasım Süleyman ile yapılan sorgulamada, ele geçirilen tüm patlayıcıları ve askeri teçhizatı Kürdistan Bölgesi'nde kullanılmak ve PKK'ya teslim etmek üzere Rudi Huseyin adlı bir YPG askeri liderinden aldığı ortaya çıktı." bilgisi paylaşıldı.