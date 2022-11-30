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Haberler Gündem Güncel on dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor
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Son dakika haberi İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre megakente 2 bin 125 yeni taksi geleceği açıklandı. İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un taksi sorununu çözmek için attığımız adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de onaylandı. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

on dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor
HABERTURK.COM / AA

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kabul edildi.

AA'da yer alan habere göre İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu.

Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, teklifin kabul edilmesinin ardından paylaşımda bulundu

11 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde hizmet veren 17 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) geçtiğimiz ay düzenlenen toplantısında gündeme alınan teklif 11. kez reddedilmişti.

TEKE TEK'TE TARTIŞILMIŞTI

Fatih Altaylı'nın dün akşam yayınlanan Teke Tek programına konuk olan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Biz kesinlikle taksi sayısının artışına karşı değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Aksu şunları kaydetmişti: "Herkes pik saatlerde sabah 07-10.00 arası, öğle sonrası, akşam üzere toplu taşımaya binemedikleri için, kullanamadıkları, tarife de yüksek olduğu için taksiye yöneliyor. Biz kesinlikle taksi sayısının artışına karşı değiliz. İBB'nin önerdiği teklife karşıyız. Bir ciklete 2 kilometre yolculuk yapıyoruz. Eskiden kısa mesafeleri yaklaşık yarım saatte götürüyorduk. Aslında o kadar trafik yoğunlaştı ki, yüzde 90'a varan yoğunluk yaşamaya başladık. Trafik yoğunluğundan dolayı kısa yolculukları 1,5 saatte yapabiliyoruz. Paris'i inceledik. Paris'te lüks taksilere ayrılmış özel tercihli yollar var. Paris, New York, Londra'nın taksimetre ücretleri buranın 5-10 katı. Hak ettiğimiz oranda bize tarife iyileştirilmesi yapılsın, herkes ekonomisine göre taşınmayı kullansın. 16 milyon birden taksiyi tercih ederse bu yükü kaldıramayız zaten."

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