İstanbul'un yüzde 84'ü taksi bulamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İstanbul'un yüzde 84'ü taksi bulamıyor

İstanbul'da yaşanan taksi sorunu araştırma konusu oldu. Ipsos'un Ekim ayında yaptığı kamuoyu yoklamasında, İstanbul’da taksi kullanan nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 68 olduğu, taksi kullanan bu yüzde 68’lik kesimin yüzde 84’ünün ise taksi bulmakta zorlandığı belirlendi. Ankete katılan her 5 görüşmecinin 4’ü İstanbul’da taksicilerin mesafe beğenmemesini taksilerle yaşanan en önemli sorun olarak görüyor

İstanbul'un yüzde 84'ü taksi bulamıyor
İstanbul'un yüzde 84'ü taksi bulamıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ipsos, İstanbul'daki taksi sorununu rakamlar ile ortaya koyan bir anket araştırması yaptı. Ekim ayında yapılan kamuoyu yoklamasında, İstanbul’da taksi kullanan nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 68 olduğu, taksi kullanan bu yüzde 68’lik kesimin yüzde 84’ünün ise taksi bulmakta zorlandığı belirlendi.

Taksilerde yaşanan en önemli sorunlara da ışık tutan araştırmada, katılımcıların yüzde 76'sı taksilerin mesafe beğenmeyerek müşteri aldığını, yüzde 54'ü taksilerin uzak güzergah seçerek ve yolu uzatarak haksız kazanç sağladığını belirtti.

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 53'ü şoförün müşteriye hal/tavır ve davranışlarını, yüzde 46'sı taksicilerin adam ayırdığını, yüzde 43'ü ise şoförün trafikten şikayet etmesi, yol boyu söylenmesi ve küfür etmesi gibi yaşanan sıkıntıları aktardı.

EN BÜYÜK SORUN MESAFE BEĞENMEME

Ankete katılan her 5 görüşmecinin 4’ü İstanbul’da, taksicilerin mesafe beğenmemesini taksilerle yaşanan en önemli sorunlar arasında belirtti.

Bu sorun, görüşmecilerin yaklaşık yarısı tarafından çözülmesi beklenen problemler arasında ilk sırada yer aldı.

Görüşmecilerin yarısı ise taksiler ile ilgili diğer sorunlar arasında, yolu uzatarak haksız kazanç sağlama, olumsuz tavırlar ve adam ayırmayı gösterdi.

Öte yandan, yolu uzatma kadınlarda ve genç yaş grubunda, olumsuz tavırlar AB grubunda daha yüksek olanda belirtildi.

Erkeklerde ise, taksicilerin insan seçme sorununun çözüm önceliğinde kadınlara oranla daha büyük bir önem taşıdığı görüldü.

ÇÖZÜMÜ BULAN KİŞİYE OY VERECEKLER

Ankete katılan her 5 görüşmeciden 3’ünün, İstanbul’da yaşanan taksi probleminin çözümünü sağlayacak kişiye oy vererek sorumluluk alacağını belirtmesi de araştırmanın dikkat çeken kısımlarından birini oluşturdu.

15-24 yaş grubu arasındaysa bu çözümü seçenlerin oranı daha yüksek çıktı.

Yine her 5 kişiden 3’ü taksi problemi çözülene kadar diğer ulaşım araçlarını kullanacaklarını yüzde 57 oranla dile getirdi.

Kadınlarda ve AB SES grubunda taksileri yetkili mercilere sosyal medya kanallarından şikayet etmek ise yüksek oranda araştırmaya yansıdı.

İstanbul'da son üç taksi plakası ihalesi sırasıyla 1986,1989 ve 1990 yıllarında gerçekleşti. Fakat, aradan geçen 30 yılda İstanbul'un nüfusu katlanırken taksi plakası sayısı artmadı.

1990’da nüfusu 7.5 milyon olan İstanbul'da taksi sayısı 17 bin 395 iken, bu sayı yıllar içinde kentin nüfusunun 16 milyonu bulmasına rağmen değişmeden aynı kaldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dış ticaret açığı ekimde yüzde 421.7 yükseldi
İŞ-YAŞAM Dış ticaret açığı ekimde yüzde 421 yükseldi
Ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 96,9 oldu
İŞ-YAŞAM Ekonomik güven endeksinde düşüş
Düzcam ithalatına damping soruşturması
İŞ-YAŞAM Düzcam ithalatına damping soruşturması
AB, Rusya'ya yaptırımların delinmesini suç saydı
İŞ-YAŞAM Rusya'ya yaptırımların delinmesini suç saydı
İstanbul trend listesinde ilk 10'da
İŞ-YAŞAM İstanbul trend listesinde ilk 10'da
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu! Gündem Haberleri
İŞ-YAŞAM Asgari ücret için ilk toplantı
İlk otomat mağazayı Kadıköy'de açtı
İŞ-YAŞAM Mağazayı otomata taşıdı!
Yapı Kredi ihracatçılara İGE teminatlı kredi verecek
İŞ-YAŞAM İhracatçılara İGE teminatlı kredi verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Nebati, İKB Başkanı Al Jasser ile görüştü
İŞ-YAŞAM Nebati, İKB Başkanı Al Jasser ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.