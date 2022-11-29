İstanbul'da taksi krizi nasıl çözülecek?

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Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, soruları yanıtlıyor...

EYÜP AKSU (TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI)

Zam isteyişlerimizin sebebi var. Kaliteli hizmet parayla olur. Önceki idarenin zam vermeyişi, yeni iradenin az zammından dolayı toplu taşımdan daha ucuzuz. Komşu illerden tarifeleri aldım. Balıkesir ve doğuda büyükşehir belediyelerimizden tarifeleri aldım. Doğuda açılış 15 lira, kilometre başı 12 lira 50 kuruş. Balıkesir'de açılış 9 lira, kilometrede 9 lira yazıyor. Bizim taksimetre ücret tarifemiz kilometre 6 lira 30 kuruş, açılış 9 lira 80 kuruş. O kadar geri kaldık ki taksimetre ücret tarifesi açısından. 3 kişi artık toplu taşımayı artık kullanmayı gerek duymuyor. Herkes pik saatlerde sabah 07-10.00 arası, öğle sonrası, akşam üzere toplu taşımaya binemedikleri için, kullanamadıkları, tarife de yüksek olduğu için taksiye yöneliyor. Biz kesinlikle taksi sayısının artışına karşı değiliz. İBB'nin önerdiği teklife karşıyız. Bir ciklete 2 kilometre yolculuk yapıyoruz. Eskiden kısa mesafeleri yaklaşık yarım saatte götürüyorduk. Aslında o kadar trafik yoğunlaştı ki, yüzde 90'a varan yoğunluk yaşamaya başladık. Trafik yoğunluğundan dolayı kısa yolculukları 1,5 saatte yapabiliyoruz. Paris'i inceledik. Paris'te lüks taksilere ayrılmış özel tercihli yollar var. Paris, New York, Londra'nın taksimetre ücretleri buranın 5-10 katı. Hak ettiğimiz oranda bize tarife iyileştirilmesi yapılsın, herkes ekonomisine göre taşınmayı kullansın. 16 milyon birden taksiyi tercih ederse bu yükü kaldıramayız zaten.

Biz almamayı, yakına gitmemeyi, taksimetre açmamayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Buradan hem İBB'ye hem emniyete sesleniyorum. Denetimler sıklaşsın, bunlar cezasız kalmasın; hatta meslekten ihraç edilsin. Denetim yetkisi, yaptırım yetkisi komple İstanbul Büyükşehir Belediyemizde. Bizde yetki olsa bizim esnaf yanlış yapamaz. Biz diyoruz ki, ya yetkiyi bize verin, ya bizi ortak edin, ya da gelin yetkili kurumlarla beraber bu işi çözmek için ortak masada oturalım. Bütün İstanbul halkına sesleniyorum; bize yetki verilsin, verilmiyorsa ortak komisyon kurulsun, 3 ay süre verilsin, bir tane taksici yanlış yapamaz. Kısacası sizi almayan şoför arkadaşımızın kişisel davranış kaynaklarıyla ilgili sıkıntı var. Turist seçen şoför arkadaşlarımızın affedilmesini istemiyoruz. Bu konuyu tasvip etmiyoruz.

GENCAY ÖZCAN (İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu Üyesi): 5362 sayılı yasanın 24. maddesi, uyarma, kınama, para cezası bunlar sizin yetkiniz dahilinde. Bunu kullanabilirsiniz. İstanbul'da sistemi tartışmalıyız. Sistemin kendisinden şikayetçiyiz; yoksa şoför esnafından değil. Eyüp Bey gayet güzel anlatıyor. Ama gelin görün ki, İstanbullular sokakta taksi sorununu yaşamaya devam ediyor. Taksinin dört paydaşı var. Plaka sahibi, ikincisi aracı, galeri, üçüncüsü şoför emekçiler, dördüncüsü İstanbullular. Eyüp Bey'in savunduğu fikirler plaka sahipleri ve aracıların çıkarını savunuyor. Biz de İstanbulluların gözünden bakıyoruz. Bu dört paydaştan ikisinin hakkını Eyüp Bey savunuyor. Biz de şoför emekçileri ve İstanbulluları savunuyoruz. İstanbul'da taksi bulamama sorunu var. Şu anda 18 bin 395 tane sarı taksi var. Emniyet, jandarma, İBB 2022'nin 10. ayına kadar 11 bin 757 yaptırımda bulunmuş. Taksilerin yüzde 64'üne isabet eden bir rakamdır. Yüzde 61'i yol ve yolcu seçmek, kısa mesafeye gitmemek, kaba davranış var. 15 milyon 800 bin nüfus olduğu varsayılıyor İstanbul'da. İSKİ su kullanımına göre 19 milyon 300 bin olarak açıklanıyor. Kayıt dışılarla 20 milyona yakın bir sayıdan bahsediyoruz. 1000 kişiye düşen taksi sayısı 1.16. Gerçeğe göre 1000 kişiye düşen 1'in altında. 1965 yılında taksi bulmak bugünden daha kolaydı. İstanbul'da ciddi bir taksi problemi var.



AKSU: İstanbul'da bir kişi nasıl taksi alabilir, nasıl şoförlük yapabilir? İBB'nin kriterleri var. Şoför kartını veren İBB, denetleyen İBB, Kimler şoför olur kararını veren İBB. Hep emekçi şoför deniliyor; tam tersine emekçi şoförleri gaspçı, hırsız diye sürekli lanse ediyor büyükşehir belediyemiz. Hakir görmeler ve sürekli algı operasyonları. Galeri dediniz, plaka sahibi, şoför ve vatandaş dediniz. Biz kesinlikle vatandaşın ve şoförün hakkını korumakla mükellefiz. Biz diyoruz ki, şoför davranışlarıyla alakalı sıkıntı var, gelin varolan sistemi rehabilite edelim. Taksi sayısının artışıyla alakalı bir ihtiyaç varsa onu da İBB ile beraber şöyle yapalım. 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yazar, belediye, vakıf, dernekler, tüzel kişiliğinde taksi plakası alamaz, işletemez. Biz kanuna uymak şartıyla beraber eğitimler verelim. Denetimler, yaptırımlar yapalım. İlgili kurumlar heyet kursun, teknolojiye geçelim. Trafiği çözüm noktasında çalışma yapalım. İhtiyaç varsa hukuka, kanuna göre taksi sayısının artışını yapalım. 1000 tane taksi ilave ettiniz ne değişti? Nasıl bir yenilik getirdiniz anlatın. Bu trafik sorunuyla 20 bin 30 bin ilave edin trafik sıkıntısından dolayı İstanbul vatandaşı taksi bulamaz. Ortak masa kurulsun. Biz de bu işin paydaşıyız. Gelin bu kriterleri uygulayalım, ondan sonra taksi sayısının artışını sağlayalım.

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