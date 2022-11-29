İstanbul'da taksi krizi nasıl çözülecek?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da taksi krizi nasıl çözülecek?
ABONE OL

İstanbul'da taksi krizi büyüyor! Peki nasıl çözülecek

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, soruları yanıtlıyor...

İstanbul'da taksi krizi nasıl çözülecek?
HABERTURK.COM

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, soruları yanıtlıyor...

EYÜP AKSU (TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI)

Zam isteyişlerimizin sebebi var. Kaliteli hizmet parayla olur. Önceki idarenin zam vermeyişi, yeni iradenin az zammından dolayı toplu taşımdan daha ucuzuz. Komşu illerden tarifeleri aldım. Balıkesir ve doğuda büyükşehir belediyelerimizden tarifeleri aldım. Doğuda açılış 15 lira, kilometre başı 12 lira 50 kuruş. Balıkesir'de açılış 9 lira, kilometrede 9 lira yazıyor. Bizim taksimetre ücret tarifemiz kilometre 6 lira 30 kuruş, açılış 9 lira 80 kuruş. O kadar geri kaldık ki taksimetre ücret tarifesi açısından. 3 kişi artık toplu taşımayı artık kullanmayı gerek duymuyor. Herkes pik saatlerde sabah 07-10.00 arası, öğle sonrası, akşam üzere toplu taşımaya binemedikleri için, kullanamadıkları, tarife de yüksek olduğu için taksiye yöneliyor. Biz kesinlikle taksi sayısının artışına karşı değiliz. İBB'nin önerdiği teklife karşıyız. Bir ciklete 2 kilometre yolculuk yapıyoruz. Eskiden kısa mesafeleri yaklaşık yarım saatte götürüyorduk. Aslında o kadar trafik yoğunlaştı ki, yüzde 90'a varan yoğunluk yaşamaya başladık. Trafik yoğunluğundan dolayı kısa yolculukları 1,5 saatte yapabiliyoruz. Paris'i inceledik. Paris'te lüks taksilere ayrılmış özel tercihli yollar var. Paris, New York, Londra'nın taksimetre ücretleri buranın 5-10 katı. Hak ettiğimiz oranda bize tarife iyileştirilmesi yapılsın, herkes ekonomisine göre taşınmayı kullansın. 16 milyon birden taksiyi tercih ederse bu yükü kaldıramayız zaten.

Biz almamayı, yakına gitmemeyi, taksimetre açmamayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Buradan hem İBB'ye hem emniyete sesleniyorum. Denetimler sıklaşsın, bunlar cezasız kalmasın; hatta meslekten ihraç edilsin. Denetim yetkisi, yaptırım yetkisi komple İstanbul Büyükşehir Belediyemizde. Bizde yetki olsa bizim esnaf yanlış yapamaz. Biz diyoruz ki, ya yetkiyi bize verin, ya bizi ortak edin, ya da gelin yetkili kurumlarla beraber bu işi çözmek için ortak masada oturalım. Bütün İstanbul halkına sesleniyorum; bize yetki verilsin, verilmiyorsa ortak komisyon kurulsun, 3 ay süre verilsin, bir tane taksici yanlış yapamaz. Kısacası sizi almayan şoför arkadaşımızın kişisel davranış kaynaklarıyla ilgili sıkıntı var. Turist seçen şoför arkadaşlarımızın affedilmesini istemiyoruz. Bu konuyu tasvip etmiyoruz.

GENCAY ÖZCAN (İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu Üyesi): 5362 sayılı yasanın 24. maddesi, uyarma, kınama, para cezası bunlar sizin yetkiniz dahilinde. Bunu kullanabilirsiniz. İstanbul'da sistemi tartışmalıyız. Sistemin kendisinden şikayetçiyiz; yoksa şoför esnafından değil. Eyüp Bey gayet güzel anlatıyor. Ama gelin görün ki, İstanbullular sokakta taksi sorununu yaşamaya devam ediyor. Taksinin dört paydaşı var. Plaka sahibi, ikincisi aracı, galeri, üçüncüsü şoför emekçiler, dördüncüsü İstanbullular. Eyüp Bey'in savunduğu fikirler plaka sahipleri ve aracıların çıkarını savunuyor. Biz de İstanbulluların gözünden bakıyoruz. Bu dört paydaştan ikisinin hakkını Eyüp Bey savunuyor. Biz de şoför emekçileri ve İstanbulluları savunuyoruz. İstanbul'da taksi bulamama sorunu var. Şu anda 18 bin 395 tane sarı taksi var. Emniyet, jandarma, İBB 2022'nin 10. ayına kadar 11 bin 757 yaptırımda bulunmuş. Taksilerin yüzde 64'üne isabet eden bir rakamdır. Yüzde 61'i yol ve yolcu seçmek, kısa mesafeye gitmemek, kaba davranış var. 15 milyon 800 bin nüfus olduğu varsayılıyor İstanbul'da. İSKİ su kullanımına göre 19 milyon 300 bin olarak açıklanıyor. Kayıt dışılarla 20 milyona yakın bir sayıdan bahsediyoruz. 1000 kişiye düşen taksi sayısı 1.16. Gerçeğe göre 1000 kişiye düşen 1'in altında. 1965 yılında taksi bulmak bugünden daha kolaydı. İstanbul'da ciddi bir taksi problemi var.


AKSU: İstanbul'da bir kişi nasıl taksi alabilir, nasıl şoförlük yapabilir? İBB'nin kriterleri var. Şoför kartını veren İBB, denetleyen İBB, Kimler şoför olur kararını veren İBB. Hep emekçi şoför deniliyor; tam tersine emekçi şoförleri gaspçı, hırsız diye sürekli lanse ediyor büyükşehir belediyemiz. Hakir görmeler ve sürekli algı operasyonları. Galeri dediniz, plaka sahibi, şoför ve vatandaş dediniz. Biz kesinlikle vatandaşın ve şoförün hakkını korumakla mükellefiz. Biz diyoruz ki, şoför davranışlarıyla alakalı sıkıntı var, gelin varolan sistemi rehabilite edelim. Taksi sayısının artışıyla alakalı bir ihtiyaç varsa onu da İBB ile beraber şöyle yapalım. 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yazar, belediye, vakıf, dernekler, tüzel kişiliğinde taksi plakası alamaz, işletemez. Biz kanuna uymak şartıyla beraber eğitimler verelim. Denetimler, yaptırımlar yapalım. İlgili kurumlar heyet kursun, teknolojiye geçelim. Trafiği çözüm noktasında çalışma yapalım. İhtiyaç varsa hukuka, kanuna göre taksi sayısının artışını yapalım. 1000 tane taksi ilave ettiniz ne değişti? Nasıl bir yenilik getirdiniz anlatın. Bu trafik sorunuyla 20 bin 30 bin ilave edin trafik sıkıntısından dolayı İstanbul vatandaşı taksi bulamaz. Ortak masa kurulsun. Biz de bu işin paydaşıyız. Gelin bu kriterleri uygulayalım, ondan sonra taksi sayısının artışını sağlayalım.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanlığı'ndan 'terör iltisaklı personel' açıklaması: Dosyalar teslim edildi
GÜNDEM Belediyelerin terörle iltisakı açıklaması
Ekrem İmamoğlu: Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız
GÜNDEM "Teröre karşı birlikte mücadele etmek zorundayız"
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022: KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
GÜNDEM KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, tercih kılavuzu
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosunda büyük yüzleşme
GÜNDEM Stüdyoda büyük yüzleşme!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bölgemizde huzurun teminatı olan bir ülkeyiz
GÜNDEM "Bölgemizde huzur ve teminatın ülkesiyiz"
Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi
GÜNDEM Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi
Trabzon'da geri manevra yapan dayı, 2 yaşındaki yeğenini ezdi - Güncel haberler
GÜNDEM Geri manevra yapan dayı, 2 yaşındaki yeğenini ezdi
Bekçi alım başvuru tarihleri 2023! EGM PA Bekçi alım şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor?
GÜNDEM Bekçi alım başvuru tarihleri 2023!
Antalya'da annesine sürpriz yapacaktı, ekip otosuna çarpıp öldü - Güncel haberler
GÜNDEM Annesine sürpriz yapacaktı, ekip otosuna çarpıp öldü
DHKP/C'nin sözde sorumlusu tutuklandı - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM DHKP/C'nin sözde sorumlusu tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.