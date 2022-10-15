Kadıköy'de korkutan yangın

AA / HABERTURK.COM

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına katılırken bina sakinleri vakit kaybetmeden tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, elektriği kesilen bina ile çevredeki bazı binalar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada kontroller yapılırken, itfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor.

2018'DE TESLİM EDİLMİŞTİ

1992 yılında Nimetullah Kaya tarafından kurulan Şua İnşaat’a ait rezidans, müşterilerine Aralık 2018’de teslim edilmişti. 3 bloktan oluşan projede 26 ticari ünite ve 785 daire bulunuyor.