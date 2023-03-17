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Son dakika haberi Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme yönelik çalışmaları konusunda yeni bir destek paketi açıklaması yaptı. Açıklamada, kredi üst limitinin 600 bin TL'den, 1 milyon 250 bin TL'ye çıkartıldığı belirtildi

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için yüklenici ve konut üreticilerine destek paketlerini açıkladı.

KREDİ LİMİTİ 1 MİLYON 250 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

"Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi" kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak. Kentsel Dönüşüm Finansman Paketleri çerçevesinde riskli yapıların maliklerine sağlanacak kredilerin vadesi konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl olarak belirlendi.

YÜKLENİCİ VE ÜRETİCİLERE 12 AY ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ FİNANSMAN

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7’den yüzde 9'a çıkarıldı. Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.

BAKANLIKLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

"Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri" başlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için ve kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak" denildi.

0.79 FAİZ UYGULANACAK

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 Milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişiminin sağlandığı desteği de yayımladığı mesajla sosyal medya hesabından duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu açıklamasında, “Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz” dedi.

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