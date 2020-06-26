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HaberlerGündemSon dakika haberi: Manisa'da 5.5'lik deprem! Deprem İzmir ve Muğla'da da hissedildi - Haberler
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Son dakika haberi Manisa'da 5.5'lik deprem!

İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ve büyüklüğünün 5.5 olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ya da ihbarı olmadı" dedi

Manisa Saruhanlı'da deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, saat: 10.21'de yerin 9 kilometre derininde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinde birçok kentte hissedildi. Deprem İstanbul'da, Etiler, Bebek, Şişli ve Beylikdüzü'nde de hissedildi. Depreme ilişkin açıklamada bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisinin kendisine ulaşmadığını (10.42 itibariyle) söyledi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

MANİSA VALİSİ: "CAN KAYBI VE HASAR YOK"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Köylerimizle temas kuruldu, herhangi bir hasar meydana gelmediğini öğrendik. Manisa merkezde o kadar şiddetli hissedilmedi.

Hayat şu an normal akışında devam ediyor. Saruhanlı ilçesinde şiddetli hissedildi ama orada da bir hasar olmadı. Depremin yaşandığı Gölmarmara ilçesinde ve Kumkuyucak Köyü'nde de bır sıkıntı yok. Herkese çok geçmiş olsun" diyoruz.

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