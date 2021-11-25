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Son dakika haberi MİT'ten Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! 6 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK yönelik Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gare’de 4, Kandil’de de 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin, sözde PKK/KCK Dış İlişkiler sorumlularından "Botan" kod Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! 6 terörist öldürüldü
MİT'ten Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! 6 terörist öldürüldü
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HABERTURK.COM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta Gare ve Kandil'de terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilirken, Teröristlerden birinin, sözde PKK/KCK Dış İlişkiler sorumlularından "Botan" kod Nihat Gören olduğu tespit edildi.

MİT, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Operasyonda Gare'de 4, Kandil'de 2 terörist öldürüldü.

Gare'de etkisiz hale getirilen Botan kod Nihat Gören'in; bir süre PKK’nın TAK yapılanmasında faaliyet gösterdiği, TSK’nın gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrasında PKK tarafından Gare alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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