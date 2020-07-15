Rusya ile Türkiye arasında hava trafiği yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uluslararası tarifeli ve charter uçuşları yasaklanmıştı.
|Ocak-Mayıs arasında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı
|% DEĞİŞİM ORANI
|2018
|2019
|2020
|2019/2018
|2020/2019
|1.388.456
|1.673.652
|318.052
|20.54
|-81.00
2019 YILINDA RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE 7 MİLYON TURİST GELDİ
|Yıl
|Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı
|2005
|1.864.682
|2006
|1.853.442
|2007
|2.465.336
|2008
|2.879.278
|2009
|2.694.733
|2010
|3.107.043
|2011
|3.468.214
|2012
|3.599.925
|2013
|4.269.306
|2014
|4.479.049
|2015
|3.649.003
|2016
|866.256
|2017
|4.715.438
|2018
|5.964.613
|2019
|7.017.657
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