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Son dakika haberi Rusya ile uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi

son dakika
AA / HABERTURK.COM

Rusya ile Türkiye arasında hava trafiği yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm uluslararası tarifeli ve charter uçuşları yasaklanmıştı.

Ocak-Mayıs arasında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı% DEĞİŞİM ORANI
2018201920202019/20182020/2019
1.388.4561.673.652 318.05220.54-81.00

2019 YILINDA RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE 7 MİLYON TURİST GELDİ

YılTürkiye'ye gelen Rus turist sayısı
20051.864.682
20061.853.442
20072.465.336
20082.879.278
20092.694.733
20103.107.043
20113.468.214
20123.599.925
20134.269.306
20144.479.049
20153.649.003
2016 866.256
20174.715.438
20185.964.613
20197.017.657

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