Slovakya'da kabine toplantısının ardından silah sesleri duyuldu. Saldırıda Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun vurulduğu bildirildi.

Olay, başkent Bratislava'nın yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi.

Saldırgan tarafından dört el ateş edilirken, bir kurşun Başbakan Fico'ya isabet etti. 59 yaşındaki Başbakan için ambulans helikopter gönderildi. Hastane sözcüsü, Başbakan'ın hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğunu açıkladı.

Hükümet, Başbakan'ın hayati tehlikesi bulunduğunu duyurdu.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová saldırıyı 'barbarca' olarak tanımlayıp kınarken, Başbakan Fico'nun sağlığına kavuşacağına inandığını belirtti.