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Son dakika! TFF'den harcama limiti açıklaması!

TFF'den harcama limiti tartışmaları ile ilgili yapılan açıklamada "Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca TFF,Süper Lig kulüplerinin ara transfer maliyeti 288 milyon lira olduğunu açıkladı

Son dakika! TFF'den harcama limiti açıklaması!

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüm kulüplerin isteği ile başlatılan Takım Harcama Limitleri uygulamasının titiz bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Kulüplerin transfer çalışmaları ve harcamaları ile ilgili uygulama esaslarının Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde belirlendiğine yer verilen açıklamada, kontrol ve denetimin Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Kulüplerin sezon boyunca harcayabilecekleri tutarların talimatta belirtilen yöntemlerle kamuoyuna duyurulduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüplerimiz de her takıma aynı yöntem ve sistem uygulanmasıyla belirlenen limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kulüplerin, Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili talimat hükümlerine göre mümkün değildir. Aynı Talimatın Cezai Yaptırımlar Maddesinin 2. bendine göre; 'Kulüplerin, kurula sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre ihtar, kadro sınırlaması, transfer yasağı ve puan silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır' hükmüyle kulüplere uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiştir. Yapılan tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır. Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de ocak ayında yapılan transferler ve sözleşmelerle ilgili pek çok tartışma yaşanırken son olarak Beşiktaş Kulübü, TFF'ye "Süper Lig’de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz." açıklamasını yapmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, limitlerin aşıldığını savunup UEFA'ya sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.

288 MİLYON LİRA HARCANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminin Süper Lig kulüplerine maliyetinin 288 milyon lira olduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu süreçte kulüplerin gerçekleştirdiği transferlerle ilgili değerlendirmeler üzerine bazı konularda bilgilendirme zorunluluğunun doğduğu belirtilerek, "Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde 152 oyuncunun sözleşmesi tescil edilmeye uygun bulunmuştur. 21 Süper Lig kulübüne ait bu transferlerin oyuncu, menajer ve teknik adam ücretleri ile transfer tazminatları dahil olmak üzere bu sezona denk gelen toplam maliyeti 288 milyon liradır. Kulüp başına ortalama 13,7 milyon lira transfer harcaması yapılmıştır." denildi.

Geçen sezon 18 Süper Lig kulübünün ara transfer döneminde 122 oyuncu transfer ettiği hatırlatılan açıklamada, "Bu sezona tekabül eden toplam transfer harcaması 251 milyon lira olup kulüp başına ortalama 14 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, kulüp sayısı artmasına rağmen kulüp başına ortalama transfer maliyeti önemli ölçüde düşmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ikinci transfer ve tescil dönemi sürecinde kulüplerin mevcut takım harcama limitlerinin gelir artışı, sermaye artışı ve transfer gelirleriyle arttığına da dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

"Ayrıca kulüplerimiz oyuncu ücretlerindeki indirim ve sözleşme fesihleriyle, bu sezona denk gelen takım harcama giderlerini düşürmüşlerdir. Dolayısıyla yeni biten transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde yukarıda belirtilen hususlar ve uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır."

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