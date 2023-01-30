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Son dakika haberi Umman ile gaz anlaşması!

Enerji Bakanı Dönmez: Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak

Son dakika haberi Umman ile gaz anlaşması!
HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuştu.

Dönmez, Umman ile yeni bir gaz anlaşması yapıldığını belirterek, "Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, mart ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim olabileceğinin mesajını verdi.

Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamd olsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Biz buna inanıyoruz.

Karadeniz’de deniz tabanına yerleştirilecek toplam 42 ünitenin 33’ünü deniz tabanına indirdik.
Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisimizin inşaatını da yüzde 90’ını tamamladık. Tesisin devreye alınması için gerekli fonksiyon testlerine de aşama aşama başlıyoruz.

İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız.

Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir.

Üçüncü FSRU gemimiz de gelecek. İnşallah bir hafta içinde ülkemizde olacak.

Buradan ilk kez ilan edeceğim yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz be heyeti Umman’da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da söz konusu”

İstanbul’da 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Gas Summit düzenleyeceğiz. Orta Doğu, Akdeniz, Hazar ve Orta Asya’nın kaynak ülkeriyle, Avrupa’nın tüketici ülkelerini bir araya getireceğiz. Zirvemizin mottosunu yani sloganı da yine ilk kez buradan açıklıyorum, “Securing the Future Together” yani “Geleceği Birlikte Güven Altına Almak” olarak belirledik.

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