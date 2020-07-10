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Zihinsel engelli Mehmet, kas rahatsızlığı nedeniyle katilinden kaçamamış

Konya'da hurdacılık yapan Mehmet Gülme'yi (47),sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Yasin Bektaş (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bektaş ve ağabeylerinin, iki yıl önce Gülme'nin kardeşi ile aralarında 300 liralık alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Yüzde 60 oranında zihinsel engelli raporu bulunduğu öğrenilen Mehmet Gülme'nin ise bacaklarında kas rahatsızlığı nedeniyle fazla koşamadığı için katilinden kaçamadığı ortaya çıktı

konya cinayet
DHA

Konya'da hurdacılık yapan Mehmet Gülme'yi (47),sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Yasin Bektaş (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüzde 60 oranında zihinsel engelli raporu bulunduğu öğrenilen Mehmet Gülme'nin ise bacaklarında kas rahatsızlığı nedeniyle fazla koşamadığı için katilinden kaçamadığı öğrenildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 02.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülme'nin yüzde 60 oranında zihinsel engelli olduğu yönünde raporunun olduğu, bu nedenle de hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

SAKLANDIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bölgedeki birçok kişinin ifadesine de başvuran polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin Gülme'nin uzaktan akrabası olan Yasin Bektaş olduğunu tespit etti. Bektaş'ın gidebileceği adresleri belirleyen polis, şüpheliyi merkez Karatay ilçesindeki Büsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan arkadaşına ait ayakkabıcı dükkanında saklanırken yakaladı.

2 YIL ÖNCE ARALARINDA HUSUMET BAŞLAMIŞ

Poliste kasten yaralama, hırsızlık, tehdit gibi 23 suç kaydı bulunan Yasin Bektaş ve ağabeylerinin, öldürülen Mehmet Gülme'nin kardeşi Levent Gülme (29) ile aralarında 300 liralık alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle de iki tarafın o dönem karakolluk olup, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

KAS RAHATSIZLIĞI OLUNCA KATİLİNDEN KAÇAMAMIŞ

Olay sırasında ise Şems Parkı civarına doğru gelen Mehmet Gülme'nin Bektaş'ı görünce kaçmaya başladığı, Bektaş'ın Gülme'yi 300 metre kadar kovaladığı, yakaladığı Gülme'yi bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Gülme'nin ise bıçaklandıktan sonra ise katilinden kaçmaya çalışırken yere düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Gülme'nin ayrıca bacaklarında kas rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle katilinden kaçamadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Bektaş, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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