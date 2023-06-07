Bir çocuk annesiydi! Sele kapılmıştı! Zilal'den acı haber!

DHA'da yer alan habere göre Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, arkadaşı Murat Ekşi´nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği´nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.