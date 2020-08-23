İHA

Karakoçan ilçesinin Kırkpınar Mahallesinde annesi, ikizi ve ablası ile birlikte yaşayan Osman Koç, halsizlik ve öksürük şikayetleriyle ilçe devlet hastanesine başvuru yaptı.

İHA'nın haberine göre, yapılan tahlillerde ailenin tümünde Covid-19 çıktı. Bunun üzerine aile evlerinde karantinaya aldı. Fakat bir süre sonra doğuştan kan pıhtılaşması hastalığı bulunan 15 yaşındaki ikizlerden Osman Koç’un durumu ağırlaştı.

Bunun üzerine Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen tedaviye cevap vermedi, 12 günün ardından Covid-19’a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybeden Osman Koç

Koç, Sarıcan Beldesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Anne Muhlise, ikiz kardeşi Hasret ve ablası karantinada olduğu için cenaze törenine katılamadı.

Koç’un abisinin ve babasının Almanya’ya çalışmaya gittiği ve cenazeye gelemediği öğrenildi. Ailenin durumunun sağlık ekiplerince sürekli kontrol edildiği bildirildi.

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