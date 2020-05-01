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Koronavirüs gölgesinde 1 Mayıs! DİSK Genel başkanı ile birlikte 15 gözaltı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene kutlanamadı. Türkiye'nin birçok noktasında kutlamalarının adresi olan meydanlar boş kaldı. İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki sembolik anmaya izin verildi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan sınırlı sayıdaki temsilci Cumhureyet Anıtı'na çelenk bıraktı. DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba izin verilmedi. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs kutlamaları
Genel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene kutlanamadı. Türkiye'nin birçok noktasında kutlamalarının adresi olan meydanlar boş kaldı.

 

TAKSİM'DE SEMBOLUK ANMAYA İZİN VERİLDİ

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma törenine alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişi katıldı. Grup üyelerine sosyal mesafeye uyulması yönünde de uyarılar yapıldı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle önce Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup üyelerine korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uymaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuldu. Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı karanfiller de bırakan sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. Törene korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü.

Tören sonrası açıklama yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bugün bu alanda sadece kısıtlı sayı ile bulunmamın üzüntüsü içerisindeyiz. kovid-19 nedeniyle böyle bir tedbir alındı. Emekçilerin sesini duyurmaya geldik” dedi.

DİSK GENEL BAŞKANI İLE BİRLİK 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş'ta, DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KADIKÖY'DE GRUBA MÜDAHALE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan grup, Söğütlüçeşme caddesinden Kadıköy İskele meydanına yürüdü. Pankart ve dövizler açan grup sloganlar atarak Eminönü iskelesine geldi. Polis eylemin yasal olmadığını, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan grup üyeleri polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı noktalarda güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi'nde polis ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bulundu.

Polis ekiplerince araçlar durdurularak, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli evrak kontrolleri yapıldı. Taksim'de de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı ve araç geçişlerine izin verilmedi. Meydandaki güvenlik önlemleri arttırılırken, metro istasyonu da kapatıldı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve sahil yolu ile ana caddeler üzerinde bazı noktalarda denetimler yapıldı. Tedbir alınan noktalarda yol tek şeride düşürülerek araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontroller yapılıyor.

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