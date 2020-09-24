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HaberlerGündemSon dakika haberleri! 2 kişi pozitif! 500 kişiye karantina!
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2 kişi pozitif! 500 kişiye karantina!

Eskişehir’de yaklaşık 500 kişinin yaşadığı 5 bloktan oluşan sitede, apartman görevlisi ve eşinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 500 kişi karantinaya alındı. Apartman yöneticisi Okan Sözbir, "Şu an sitede herhangi bir başka hasta yok, herkes gayet sağlıklı" dedi

Koronavirüs vaka artışı
İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Selva Sokak’ta bulunan 5 bloklu sitenin apartman görevlisi ve eşinin, rahatsızlıkları sonucu yaptırdıkları testte Korona virüs oldukları ortaya çıktı. Pozitif çıkan test sonucunda Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı. Apartman görevlisi ve eşinin temas halinde olduğu 5 blokta yaşayan yaklaşık 500 vatandaş, 14 gün boyunca karantina altına alındı.

APARTMAN DEZENFEKTE EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, apartmanda gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı. Polis ekipleri tarafından apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekilirken, sitede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Ayrıca yapılan karantina işlemi ardından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılarak evlerinde olmayan kişilere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

"ŞU AN HERKES GAYET SAĞLIKLI"

Karantinada bulunan bloklardan birinde yaşayan apartman yöneticisi Okan Süzbir, “Apartman görevlisinin eşi pozitif çıktı. Daha sonra bizim apartmana bakan apartman görevlimiz de pozitif çıkınca, karı-koca karantinaya alındı. Kendi evlerindeler şuan sağlık durumları gayet iyi. Bizim de sitemizdeki 5 binayı tedbir amaçlı karantinaya aldılar. Toplamda 5 blokta 120 dairede 450-500 civarı yaşayan var. Şu an sitede herhangi bir başka hasta yok, herkes gayet sağlıklı.

"İHTİYAÇLARIMIZ GİDERİLİYOR"

Arkadaşlar çok ilgileniyor. Herhangi bir kişide hastalık belirtisi görülürse hemen haber vereceğiz, gelip bakacaklar. Ama şu anda sitemizde başka bir vakamız yok. Belediyemiz sağ olsun hemen geldiler, gerekli önlemleri aldılar. Emniyet ekiplerimiz gelip şeritlerini çektiler. Tepebaşı Belediyesi ekip göndererek tüm blokları dezenfekte ettirdi. Vefa grubundaki arkadaşların iletişim numaraları verildi, tüm ihtiyaçlarımız onlar vasıtasıyla karşılanacak. İnşallah başka bir pozitif vakamız çıkmaz, sağ salim bu günleri atlatırız” dedi.

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