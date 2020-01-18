Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak!

Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Marmara, Karadeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer sis ve pusa karşı uyarıyor. İşte kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre yurdumuzda sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

ANKARA: 6, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu.

İZMİR: 13, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

ADANA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu.

HATAY: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 3, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

KONYA: 3, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 8, Çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

TRABZON: 9, Çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

ERZURUM: -5, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

VAN: 0, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da uyuşturucu ve kaçak tarihi eser operasyonu
GÜNDEMAnkara'da uyuşturucu ve kaçak tarihi eser operasyonu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
GÜNDEMBakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
Edirne'de feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMEdirne'de feci kaza!
Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEMAydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: Bayrampaşa'da rehine olayı! Palayla restorana daldı
GÜNDEMPalayla restorandakileri rehin aldı!
Bağcılar’da kanalizasyon çalışması sırasında patlama
GÜNDEMKanalizasyon çalışması sırasında patlama
Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi
GÜNDEMPatlayıcı yüklü otomobil imha edildi
İzmir'de, FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
GÜNDEMFETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si ...
Drift yapıp kaçarken kovalamacayla yakalanan sürücü alkollü çıktı
GÜNDEM3'üncü kez alkollu yakalandı! 11 bin 375 lira yedi
Karnelerini alan Melike ve Bünyamin kardeşler kayıplara karıştı
GÜNDEMKarnelerini alan kardeşler kayıplara karıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X