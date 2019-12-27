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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE SICAKLIK 4 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının ise Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İşte kentlerimizde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 10, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 11, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 10, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: 2, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

KARS: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

MALATYA: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı.

VAN: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 10, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

ŞANLIURFA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.