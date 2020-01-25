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HaberlerGündemSON DAKİKA HAVA DURUMU! Yurtta ve deprem yaşanan illerimizde hava durumu

Yurtta ve deprem yaşanan illerimizde hava durumu

Meteorolojiden alınan bilgilere göre yurt genelinde bugün parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3-6 derece artıyor. İşte yapılan son tahminlere göre yurt genelinde ve Türkiye'nin yüreğini yakan deprem yaşanan illerimizde hava durumu...

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

 

SICAKLIK 3-6 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde ve deprem yaşayan illerimizde hava durumu.

ANKARA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 14, Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu.

MANİSA: 13, Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu.

ADANA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 16, Az bulutlu.

HATAY: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: -1, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 10, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 9, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: -4, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -4, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 0, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 3, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve az bulutlu.

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