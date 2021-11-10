HSK'da üyelik seçimi yarın 0:00 / 0:00

Hamit Kocabey'in istifasıyla boşalan üyelik için Meclis Başkanlığı'na 26 başvuru yapıldı. HSK üyeliği için yapılan başvurularda, bir aday adayının başvurusu “yetersizlik” sebebiyle geri çevrilirken, bir aday adayı ise adaylıktan vazgeçti.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, perşembe günü saat 11’de toplanarak, 24 adayın başvurusunu değerlendirecek ve üç isim belirleyecek. Belirlenen üç isim Meclis Genel Kurul’a sunularak HSK üye seçimi yapılacak.

MHP’nin, Kocabey yerine isim önerisinde bulunmadığı belirtiliyor.

Kulislerde, 24 aday içinde HSK üyeliği için ismi ön plana çıkan kişinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever olduğu ileri sürülüyor.