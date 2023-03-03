Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan rüzgar, çadırları yerle bir etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de gün içinde kuvvetli rüzgar beklendiğini, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini arttırarak devam ediyor. Kahramanmaraşlı depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların kaldıkları çadırlar, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yerle bir oldu.