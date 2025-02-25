Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede siyasi yasak da talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın “son soruşturma izni” talebini değerlendirmeden önce, soruşturmanın genişletilebileceğini belirterek baro yönetiminin savunmasını ve delillerini istedi.

İstanbul Barosu, gazeteci olduğunu ileri sürdüğü Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de güvenlik güçlerince öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024'te baronun resmi X hesabından "Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın" başlıklı bir açıklama yayınladı. Ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan haklarında açılan soruşturmalara atıf yaparak öldürülen kişilerin gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terör örgütü üyeleri olduğunu kaydetti ve İstanbul Barosu’na terör soruşturması başlatıldı. Baro yönetiminin değişmesi ve yeniden seçilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de davaname açtı. Öte yandan Avukatlık Kanunu gereğince İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve 10 üyesi hakkında Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alan savcılık, baro yönetim kurulunun “şüpheli” sıfatıyla ifadelerini aldı. Akabinde soruşturmasını tamamlayan savcılık fezleke hazırladı. Bu fezleke kovuşturma izninin en yakın ağır ceza mahkemesince verilmesi gerektiğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık fezlekeyi inceledi ve iddianame düzenledi.

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BARO: BASIN SENDİKALARI GAZETECİ PAYLAŞIMI YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ifadelerinde özetle, “Nazım Daştan ve Cihan Bilgin isimli kişileri tanımadıklarını, bu kişiler hakkında soruşturmaya konu basın açıklaması öncesinde, Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Disk Basın İş tarafından çeşitli açıklamaların yayınlandığını, Avukatlık Kanunu’nda yer alan görev ve sorumlulukları kapsamında, yaşam hakkını, ifade özgürlüğünü, toplumun haber alma hakkını savunma görevini yerine getirdiklerini, yine Adalet Bakanlığının 01/01/2006 tarihli "Avukatlar hakkında yapılan inceleme ve soruşturma işlemleri" konulu 13 nolu genelgenin ilgili maddeleri uyarınca avukatın beyanda bulunan sıfatıyla isteği halinde açıklamalarının tutanağa kaydedilmesi ve işlemlerin bu usulde yürütülmesini içerdiği, yürütülen soruşturmada anılan usule uyulmadığından bu aşamaya kadar yapılan tüm işlemlerin Anayasaya ve Hukuka aykırı olup, hukuken yok hükümünde olduğunu” kaydetti.