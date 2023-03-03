Üsküdar'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kadını durdurmak isteyen sürücü, kadının kaçmak için bindiği taksiye çarptı.
DHA'nın haberine göre korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Üsküdar'da gece saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre aracına binen kadının cep telefonunu alarak kaçtığını gören sürücü peşine takıldı.
Olay sırasında kadın bir taksiye binerken sürücü taksiyi durdurmak için hızla çarptı.
Kadın taksiden inerken olay yerine polis çağrıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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