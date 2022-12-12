Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, patlamadan sonra çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden henüz kimliğini tespit edemedikleri Ahlam Albashır’ın patlamadan sonra ticari bir taksiyle Esenler’e gittiğini belirledi.

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım günü gerçekleşen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır olaydan 10 saat sonra yakalandı. Albashır’ın yerinin tespit edilip yakalanmasına kadar uzanan süreçle ilgili önemli detaylar çıktı.

Ticari taksiden inen Albashır, daha sonra kendisini bekleyen beyaz renkli bir araca binerek Esenler’den Küçükçekmece’ye gitti. Aracın kime ait olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Polis görüntülerde aracın plakasının sadece harf grubunu görebilmişti. Araç yabancılara verilen ME yani misafir araç plakalıydı. Rakam grubu ise karanlık sebebiyle okunamıyordu.

Polis, kadın terörist Albashır’ı götüren aracın kime ait olduğunu tespit etmek için bu kez farklı bir yöntem üzerinde çalıştı. Önce Albashır’ı alan sürücünün kıyafetleri mercek altına alındı. Sürücünün üstünde mavi renkli bir gömlek ve koyu renkli ince bir mont vardı.

Bunun üzerine otomobilin marka ve model yılıyla eşleşen tüm ME plakalı araçlar incelendi. Araçların bulundukları iller tespit edildi. Şüpheli araç sayısı 5’e indi. Ancak 5’e inen araçlardan hangisi olduğu bilinmiyordu.

Terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Jarkas’ın üzerinde görüntülere takılan kıyafetleri bulunuyordu. Sorguya alındı. Önce Ahlam Albashır’i aracına almadığını söyledi. Ancak yarım saatlik sorgunun ardından Albashır’i Esenler'den aldığını doğruladı.

Tespit edilen 5 aracın birkaç saat öncesindeki görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde sürücü koltuğunda oturan bir kişinin kıyafeti Albashır’ı götüren sürücünün kıyafetleriyle eşleşti. İncelemede o kişinin Ahmet Jarkas olduğu tespit edildi.

Elde edilen bilgilerin ardından Küçükçekmece’de şok bir eve düzenlenen operasyonda Ahlam Albashır yakalandı. Polis, bin 200 dakika izlediği güvenlik kamera görüntülerinde Ahlam Albashır ile Ahmet Jarkas’ın birlikte yürüdükleri görüntülere de ulaştı. Görüntülerde, Albashır ticari taksiden indikten sonra telefonla Jarkas’ı arıyor. Jarkas, Albashır’ı yönlendirerek buluşma sağlanıyor. Jarkas ve Albashır, park edilen araca doğru birlikte yürürken kameraya takılıyor. Jarkas 3 adım önde yürürken arkasında ise Albashır onu takip ediyor. Araca binecekleri sırada da aynı kareye takılıyorlar.

Aldıkları örgütsel talimat üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametlerine giderek yerleşen Albashır ve Hassan bu evde belli bir süre kaldı. Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil atölyesine taşınan Albashır ve Hassan bir süre de burada kaldı.

Suriye'nin Halep şehrinde 1999 yılında doğan terörist Ahlam Albashır, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine İdlib’e giderek Bilal Hassan ile kaçakçılar aracılığı ile sınırdan geçip 27 Temmuz’da Türkiye’ye giriş yaptı.

Albashır, ilk keşifte tam bombayı patlattığı yerde cep telefonuyla görüntü de aldı. Belirli bir süre sonra korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali'ye bizzat ulaşarak iletişim kuran terörist Albashır, Taksim bölgesinde 4 Kasım saat 17.30 sıralarında ikinci kez keşif yaptı.

Ahlam Albashır, örgütsel talimat üzerine patlamanın meydana geldiği Taksim'de 22 Ekim saat 18.08 sıralarında ilk keşif çalışmasına Ahmet Elşeybun ve onun aracılığıyla ulaştığı korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali vasıtasıyla gitti.

Terörist Albashir, son keşfini ise 8 Kasım'da gerçekleştirdi. Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan 12 Kasım'da Taksim'e tekrar gitmeye karar verdi. Yasir Al Korali ile irtibat kuran Albashır ve Hassan, daha sonra vazgeçip, gidişlerini 13 Kasım'a erteledi. Bu görüşme, Yasir Al Korali ile Ahlam Albashır'ın mesaj yazışmalarında tespit edildi.

SALDIRI GÜNÜ YAŞANANLAR

Bilal Hassan ve Ahlam Albashır 13 Kasım'da planlı faaliyetleri dahilinde tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirerek Yasir Al Korali'nin kullandığı 34 MG 5910 plakalı araç ile Taksim'e doğru yola çıktı.

Taksim'e ulaştıklarında terörist Albashır, bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle araçtan inerek saat 15.17’de İstiklal Caddesi’ne girdi. Bilal Hassan, Ahlam Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Yasir Al Korali'nin kullandığı araçla Esenler'deki tekstil atölyesine geri döndü.

Albashır ise 15.29'da İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin önüne geldi, saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturdu.

Bankta yaklaşık 41 dakika oturan Albashır, "Hacı" kod isimli örgüt sorumlusunun telefonla talimat vermesiyle saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak, Taksim Meydanı istikametine yürüdü.

Albashır, patlamanın gerçekleştiği saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladı.