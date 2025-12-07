Habertürk
        Son dakika: Kayseri haberleri: Parmak izi yüzünden çarşafla indiler! | Son dakika haberleri

        Parmak izi yüzünden çarşafla indiler!

        Kayseri'de ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 kişi, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Kişiler 3'üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:31
        Parmak izi yüzünden çarşafla indiler!
        Kayseri'de alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 kişi, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Kişiler 3'üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar.

        SEBEBİ BİLİNMEYEN TARTIŞMANIN SONU DARP OLDU

        İHA'nın haberine göre olay; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti.

        Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti.

        EVİN KAPISINA TAKILDILAR

        Evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı kişiler evden çıkamadı.

        ÇARŞAFLA İNMEYE ÇALIŞTILAR

        S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi. 2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DARP EDİLEN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

        İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

        İtfaiye ekipleri S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Gözaltına alınan 2 kişi gerekli işlemler için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #kayseri
