Kayseri'de alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 kişi, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Kişiler 3'üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar.

SEBEBİ BİLİNMEYEN TARTIŞMANIN SONU DARP OLDU

İHA'nın haberine göre olay; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti.

Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti.

EVİN KAPISINA TAKILDILAR

Evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı kişiler evden çıkamadı.

ÇARŞAFLA İNMEYE ÇALIŞTILAR

S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi. 2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DARP EDİLEN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.