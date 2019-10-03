Dünyada yaygınlaşan kitle fonlaması Türkiye’de de uygulamaya giriyor. 2017 yılında yasal düzenlemesi yapılarak kurulumuzun yetkilendirildiği kitle fonlamasına ilişkin hazırlanan Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

Buna göre başlangıç aşamasındaki girişimler sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilecek. Böylece ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak.

Yenilikçi ve katma değere dayalı iş modeli bulunan şirketlerin yararlanması amacıyla yalnızca Tebliğ’de tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecek.

GİRİŞİMLER ÖN ELEMEDEN GEÇECEK

Girişimciler ile bireysel yatırımcılar internet üzerinden bir platformda buluşacak. Sadece Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Her girişim kitle fonlamasından faydalanamayacak. Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komitelerinin inceleyeceği ve kriterlere uygun girişimler fon toplayabilecek. Bunun yanı sıra olası kayıpların sınırlandırılması için yatırımcılar 1 yıl içinde en fazla 20 bin lira yatırım yapabilecek. Bu limit yatırımcının gelir düzeyine bağlı olarak 100 bin liraya kadar artırılabilecek. Yatırımcıların haklarını gözeten kurallar ve denetimler sayesinde insanların saadet zincirlerinin tuzağına düşerek mağdur olmasının da önüne geçilebilecek.

Yeni iş kuran girişimcilerin yaşadığı en büyük zorlukların başında finansmana erişim geliyor. Bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimciler, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebiliyor. Bireysel yatırımcılar da tek başlarına kayda değer bir etki yaratamayacak olan küçük tutardaki fonlarını birleştirerek bir şirketin hayata geçmesini sağlıyor. Böylece yatırımcılar gelişme potansiyeli olan bir şirkete kuruluş aşamasında ortak olma fırsatını elde ediyor.

KİTLE FONLAMASI (CROWDFUNDING) NEDİR?

Kitle fonlaması, projeler ve girişimciler için ihtiyaç duyulan parayı sağlamak amacıyla internet üzerindeki kitle fonlama platformları aracılığıyla finansman sağlanması, halktan para toplanması anlamına geliyor.