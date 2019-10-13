"Çekilseler de çekilmeseler de temizlenecekler!"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini eleştirerek, "Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu buna tepkili. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemek isterim" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamanın çok yanlış olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, "Bu görüş Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir. Kıbrıs halkı bu harekatın bilinci ve takdiri içindedir. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Kıbrıs Türk halkının Türkiye yanında olduğunu söyledim. Allah Mehmetçiği korusun, kollasın. Dualarımız Türk halkıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar şunları söyledi:

"Sayın Akıncı'dan böyle bir açıklama geldi. Barış Pınarı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nı aynı cümle içinde kullanması şaşırtıcıdır. O günkü harekatı olmasaydı, bugün KKTC diye bir yer olmazdı. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Türkiye kamuoyuyla Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, ilişkileri yürütmek amacında olduğumuzu söylemeye çalışıyorum. Bu açıklamayla gerçekten üzüldüm. Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu buna tepkili. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemek isterim."

İstifa çağrısı yapıp yapmayacakları yönünde Başbakan Ersin Tatar, "Ulusal Birlik Partisi olarak partimizi topluyoruz. Bunu tartıştıktan sonra karar alacağız ve bunu paylaşacağız. Olağanüstü toplanacağız" dedi.