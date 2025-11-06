Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: LGS tarihi belli oldu

        LGS tarihi belli oldu

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        LGS tarihi belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını bildirdi.

        Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihinin açıklandığını belirtti.

        Tekin, "LGS kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!