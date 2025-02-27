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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mahkemeden Şener'in oğlu için karar! | Son dakika haberleri

        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!

        Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada, takdir indirimi uygulandı. Müebbet hapse çevrildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:00
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        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
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        Başkentte anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada karar çıktı.

        Davada Bedirhan Şener hakkında, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada, takdir indirimi uygulandı ve müebbet hapse çevrildi.

        Sanığın annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğine dair delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

        Ayrıca, sanığa 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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