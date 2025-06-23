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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Manisa'da dehşet: Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi! | Son dakika haberleri

        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!

        Manisa'da dün tam bir vahşet yaşandı. Olayda Rabia Bilen adlı kadın, tartıştığı kızı 25 yaşındaki Cemre Bilen'i boğarak öldürdü. Kızının cansız bedeninin bulunduğu odanın kapısını kilitleyen cani anne, 18 saat bekledikten sonra kendisini ihbar etti. Bilen'in eve gelen diğer 2 kızına da ablalarının gelmediğini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:29
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        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 3 çocuk annesi Rabia Bilen (50), tartıştığı kızı Cemre Bilen'i (25) boğarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre kızının cansız bedeninin bulunduğu odanın kapısını kilitlediği ve yaklaşık 18 saat sonra kendisini ihbar ettiği ortaya çıkan Bilen, tutuklandı.

        ÇOCUKLARINA ABLALARININ GELMEDİĞİN SÖYLEDİ

        Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 209 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Rabia Bilen, zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre Bilen ile yine tartıştı.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Bilen, kızını boğarak öldürdü. Bilen, olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi. Eve gelen diğer 2 kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.

        18 SAAT SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        Rabia Bilen, dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cemre Bilen'in öldüğü belirlendi.

        Cemre Bilen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

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