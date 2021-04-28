SON DAKİKA: Mekke'de dolu ve sağanak yağmura rağmen tavaf devam etti! - Haberler

Mekke'de sağanak ve doluya rağmen tavaf devam etti! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına çevirdi.

Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan dolu ve yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi altında tavaf etti. Şiddetli dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

Mekke'nin bazı bölgelerinde aşırı yağış nedeni ile seller meydana gelirken, birçok araç ve ev sular altında kaldı. Yaşanan sellerde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki halkın sel felaketine karşı önlem alması gerektiği konusunda uyardı.