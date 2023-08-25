Meteoroloji'den sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Marmara ve kuzey Ege'de poyraz, güney bölgelerde de yüksek sıcaklık etkili olacak

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 35° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.