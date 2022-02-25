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Meteoroloji'den Türkiye için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı yağışların İç Ege, Bolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji'den Türkiye için sağanak yağış uyarısı
Sağanak etkisi! Hangi illerde karla karışık olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz’in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri, Bursa'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik çevreleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Bursa’nın doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²), yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İSTANBUL °C, 8°C
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ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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