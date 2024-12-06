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        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından milli muharip uçak KAAN'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda, 'Bir milletin hayallerinin ateşidir' notu ile KAAN'ın 'Afterburner' sistemine ilişkin detaylar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:23
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        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
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        TUSAŞ'ın, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın seri üretimine ilişkin çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi.

        "GECENİN KARANLIĞINI AYDINLATAN BU GÜÇ SADECE BİR UÇAĞIN DEĞİL, BİR MİLLETİN HAYALLERİNİN ATEŞİDİR"

        TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından KAAN'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı. 'Afterburner' (jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi) detayına yer verilen paylaşımda, "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir" ifadelerine yer verildi.

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