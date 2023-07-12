Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 4 derece artıyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağmur beklenmezken, hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Buna göre; sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak