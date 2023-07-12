Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 4 derece artıyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağmur beklenmezken, hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Buna göre; sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
AĞRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık