Milyarder Richard Branson uzaya gitti! 0:00 / 0:00

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İngiliz milyarder Richard Branson altı kişinin de bulunduğu ekiple bugün uzaya ilk test uçuşunu yaptı.

Branson ve beraberindeki ekip, ABD'li uzay aracı üreticisi Virgin Galactic'in yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığı VSS Unity ile tam mürettebatlı ilk test uçuşu için uzaya yola çıktı.

ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America’dan yerel saatle 08:30'da kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek dünyadan 88 kilometre yükseğe çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri, Dünya’dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

Uzay seyahati yapmanın bedelinin ise 250 bin dolar olduğu biliniyor.

Branson'un Virgin'in VSS Unity uzay uçağıyla gerçekleştirdiği başarılı uçuş, yeni bir özel ticari uzay yolculuğu çağını başlatma yarışında önemli bir kilometre taşı.

ABD'deki New Mexico'dan TSİ 17.30'da kalkan uzay aracı, yaklaşık 1,5 saat sonra başarıyla iniş yaptı.

Branson test uçuşunun ardından, uzay aracının 2022'deki ticari uçuşlara başlamadan önce en az iki test uçuşu daha yapacağını aktardı.

"HEYECANLANMAMAK İÇİN 17 YIL UĞRAŞTIM"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Branson, "Heyecanlanmamak için 17 yıl uğraştım ama heyecanlıyım. Açıkçası biraz gerginim ama uzaya gitmeden hemen önce kim olmaz ki? Genel olarak heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Jeff Bezos da 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu.