"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, şüpheli oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.