Musul Başkonsolosluğu yeniden açıldı! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında kapatılan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yeniden açıldığını duyurdu.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

— Mehmet Küçüksakallı (@MKsakalli) May 5, 2021

Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından "Musul Başkonsolosluğumuz hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 6, 2021

NE OLMUŞTU?

2014 yılında, DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na silahlı baskın düzenlemiş ve Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ında aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı.

Olayın ardından Musul Başkonsolosluğu kapatılmıştı.