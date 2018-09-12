Reşit olmayan iki kızı alıkoyduğu iddiasıyla iki gündür kamuoyunu meşgul eden Nihat Doğan olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İki kız çocuğunun anne ve babası "Olay bize yanlış aksettirilmiş. Tamamen yanlış anlaşılma söz konusu… Nihat Doğan'dan şikayetçi değiliz" şeklinde savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçesi verdi.

"OLAY BİZE YANLIŞ AKSETTİRİLMİŞ, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre; kız çocuklarının babası Musa Zilan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayetten vazgeçme dilekçesinde şu satırlara yer verdi; "7 Eylül 2018 tarihinde çocuklarımın Nihat Doğan isimli şahıs tarafından alıkonulduğuna ilişkin olarak Eyüp Sultan Çocuk Büro Amirliği'nde şikayet oldum. Ancak devam günlerde gerek çocuklarım ile yaptığım birebir görüşmelerde gerekse de olayın bana anlatıldığı şekilde vücut bulmadığından sebeple olayların tamamen bir yanlış anlaşılması üzerine tarafıma nakledildiği, Nihat Doğan isimli şahıs ile şikayete konu olabilecek herhangi bir uyuşmazlığın aramızda olmadığı, tüm yaşanan bu hadiselerin bir yanlış anlaşılmadan sadır olduğunu, bu sebeple Nihat Doğan isimli şahıstan davacı olmadığımı belirtmek isterim. Bu nedenle şikayetimden vazgeçiyorum. Davacı ve şikayetçi değilim."

Aynı ifadelerin yer aldığı bir dilekçeyi de kız çocuklarının annesi Derya Zilan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Diğer taraftan Nihat Doğan'ın polis zoruyla gözaltına alınmadığı, emniyetin daveti üzerine Eyüp'teki bir karakolda ifade verdiği, ifadesi ardından da serbest bırakıldığı öğrenildi.

Doğan'ın ifadesinde, kız çocuklarıyla asla kötü niyetle görüşmediğini, balkonda kendilerini gören bir yakınlarının olayı, aile ve polise yanlış aksettirmesi üzerine bütün olayların bu noktaya geldiğini söylediği öğrenildi.

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