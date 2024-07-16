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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Otobüs eve çaptı! 1 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Otobüs eve çaptı! 1 kişi öldü

        Aydın'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kentte bir yolcu otobüsü eve çarptı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:20
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        Otobüs eve çaptı! 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Akdeniz Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

        Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

        Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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