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        Haberler Gündem PKK: Fesih kararı aldık! Çalışmaları sonlandırdık!

        Silah bırakan PKK: Fesih kararı aldık! Çalışmaları sonlandırdık!

        Silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK, 12. Kongresi'nin sonuç bildirgesinde "Çalışmaları sonlandırdık" dedi. Açıklamada, Kürt sorununu demokratik siyasetle çözülmesi noktasına gelindiği vurgulandı. Kongreye 232 örgüt üyesinin katıldığı bilgisi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:40
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        PKK: Fesih kararı aldık!
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        PKK, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat'ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni yaptığını duyurdu.

        PKK açıklamasında, 12'nci Kongre'nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı aktarılarak, kongrenin sonuçları ve alınan kararlara dair geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

        SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

        PKK, 12. Kongre'nin sonuç bildirgesini açıkladı. PKK sonuç bildirgesinde, "Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı" denildi.

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        232 ÖRGÜT ÜYESİ KATILDI

        Bildirgede, "Kongremiz çatışmaların devam ettiği, havadan karadan saldırıların sürdüğü, alanlarımız üzerindeki kuşatma ve KDP ambargosunun devam ettiği zorlu koşullara rağmen güvenlikli bir şekilde gerçekleştirildi. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. Toplamda 232 delegenin katılımıyla gerçekleşen PKK 12. Kongresi tarihi kararlar aldı" diye kaydedildi.

        "PKK ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI"

        Bildirgede, "PKK’nın Olağanüstü 12. Kongresi, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nın tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi.

        Bu temelde PKK 12. Kongresi, PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

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