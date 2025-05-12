Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
Sabah saatlerinde silah bıraktığını, "Çalışmaları sonlandırdık" diyerek duyuran terör örgütü PKK'nın açıklamasının ardından Diyarbakır'da vatandaşlar, kadınıyla erkeğiyle "Fesih halayına" durdu. Davullar, zurnalar barış umuduna çaldı
41 yıldır yaşanan acının ve gözyaşının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar, 'Fesih halayı'na durdu.
KADINLAR ERKEKLER HALAYA DURDU
Farklı partilerden kadınıyla erkeğiyle yüzlerce insan, kent merkezindeki Sur ilçesinde davullu, zurnalı tuttuğu halayda, düğünlerde söylenegelen Kürtçe, "Damat kimdir, paşa kimdir" diyerek coşkularını paylaştı.
CHP'Lİ TANRIKULU DA KATILDI
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da halaya katılarak Diyarbakırlıların mutluluğuna ortak oldu.